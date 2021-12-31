曼城單年36勝寫歷史 十連捷收爐穩居首 哥帥：目標未達

強調爭冠路遙 「為餘下54分而戰」 籲提防下仗對手阿仙奴

曼城84年來首次在頂級聯賽與賓福特交鋒，初段被對手搶得優勢，卻幸運地避過失守，更在16分鐘藉奇雲迪布尼直線妙傳助攻菲爾科頓第一時間射入，雖然賽後引來越位質疑，但無阻這支一哥全取3分。總計「藍月」今年英超36勝、24場不失、6次落敗、19次作客凱旋、入113球、得110分，以及哥迪奧拿成為首個能四度連贏10場的主帥，均在聯賽締新猷。

曼城賽後20戰得50分，分別多車路士及少踢1場的「三哥」利物浦8分和9分，衛冕形勢大好，但哥帥說：「己隊仍需為全取餘下54分而戰，今次的勝利贏取了別人的美言，但我不認同已達成目標。」他強調對手不止是歐聯冠軍車路士，以及近年是主要競爭者的利物浦，還有暫列第4的下輪對手阿仙奴，「不幸地，曼城將在（英國時間）周六中午12時半作客阿仙奴，他們或是目前其中一支狀態最佳的球隊，正處於近4至6年以來最佳」。

連同聯賽盃大勝新特蘭在內，「兵工廠」過去5仗連勝，入19球只失兩球，至於今季聯賽獨取5球和4獻助攻的中場布卡約沙卡，突傳出為增加出戰歐聯的機會率，將來有意轉會利物浦隨領隊高普作賽，惟他與阿仙奴的合約至2024年夏天才屆滿。

車路士遭逼和 杜曹嘆陣容不整

車路士迎戰白禮頓一役，主隊憑盧卡古在28分鐘迎頂美臣蒙特開出的角球打開紀錄，卻在補時階段被敵鋒韋碧克以頭槌扳平，痛失兩分，使領隊杜曹頭痛的是，右翼衛列斯占士及中堅安達斯基斯坦臣，先後因腿筋和背部受傷退下火線，令傷兵增至最少7人。杜曹說：「這就是我們現在的處境，己隊需要一個完整的陣容，這樣才能踢得好一點。」他又質疑基斯甸普列錫禁區內被敵衛祖爾韋特文蓄意踢跌，但球證甸恩誤判，認為該球是「一個100%的12碼」。

（英超消息）