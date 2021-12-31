國體局5方案振興國足 禁代表隊紋身

開展政治愛國主義教育

提案分五大方面，「關於加強足球運動員管理的建議」一欄提到，各級國家隊將進一步組織開展多種形式的思想政治教育活動，加強國家隊運動員的愛國主義教育等。在對各級國家隊運動員的具體要求中，國家隊及U23國家隊運動員嚴禁有新的紋身，對已有紋身者勸誡其自行清除紋身，如有特殊情况經隊伍同意後，須在訓練、比賽過程中遮擋紋身；U20國家隊及以下各級國家梯隊，嚴禁徵召有紋身的運動員，如有違規違紀的球員，將遵照《中國足球協會紀律準則》中相關條款處理。

禁止紋身的要求引起網上熱話，有人質疑洗走紋身對振興足球的必要，亦有人認為球員保住代表隊資格更重要。

張琳芃紋身多 料需分階段清除

國足下月27日起續戰世界盃亞洲區外圍賽第3圈，在B組首戰作客日本隊，而主力張琳芃、張稀哲、韋世豪等近期比賽均有展示紋身，其中張琳芃除了紋上家庭元素圖案，亦有「天道酬勤」字樣。中國傳媒紅星新聞引述紋身師說法，移除大面積紋身會傷害皮膚，且每次洗紋身需相隔一段時間，他們下月上陣或只能靠繃帶遮擋紋身。