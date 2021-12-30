法國禁未打針運動員出賽 下月中生效料掀亂局 或礙歐聯欖球大賽

法國上周六單日錄得逾10萬宗確診，目前容許運動員在取得新冠病毒陰性檢測結果後出賽，但新措施將強制要求運動員完成新冠疫苗接種。該國體育部表示，將於日內決定新措施是否適用於到當地參賽的外國隊伍。明年3月將作客法國出戰欖球六國賽的英格蘭隊，陣中球員史尼迪因患有糖尿病拒絕接種，或受新措施影響無緣征戰。車路士則於明年3月中在歐聯16強作客里爾，主帥杜曹上周曾稱，接種疫苗與否是每個人的自由，因此不會強迫球員接種。

法體育部日內公布作客當地安排

入座率設限 低組別隊迎PSG蝕220萬

法國總理卡斯泰周二則宣布，下周一起限制戶外大型活動聚集人數不得超過5000人，室內則以2000人為上限。第4級聯賽球隊瓦訥下周將在法國足總盃32強主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），賽前已把9600張門票全數售出，但因新入場上限被迫退回部分款項，估計損失達25萬歐元（約220萬港元）。

各地體壇疫苗政策寬緊有異，然而法國非強制要求運動員接種首例，澳洲維多利亞省早前則要求運動員及其他體育從業員須在11月前完成接種兩劑疫苗。下月在墨爾本舉行的澳網亦要求所有球手必須接種新冠疫苗，尚未接種的男單世界「一哥」佐高域，亦被賽會表明「無特權」，恐怕不能尋求衛冕。

巴塞4將舒夫真高染疫隔離

歐洲球壇則續有職球員確診，巴塞隆拿有佐迪艾巴、奧士文尼迪比利、加維及烏姆迪迪等4將確診，須居家隔離。執教意甲熱拿亞的「核彈頭」舒夫真高，亦與家人同告確診。

（疫情消息）