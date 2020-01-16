體壇快訊：85歲NFL傳奇教練離世

大谷奪美聯社年度最佳

日本棒球星將大谷翔平昨當選美聯社年度最佳男運動員，美聯社大讚他重新定義現代棒球。效力洛杉磯天使的他是罕有的「二刀流」選手，今季擊出46支全壘打，投手身分出賽13次拿下9勝2敗，最終當選美國職棒大聯盟（MLB）最有價值球員，成為日本史上第二人。

孫楊膺內地體育人獎

曾奪奧運3金的中國游泳星將孫楊前晚獲鳳凰網時尚頻道，頒發年度最期待體育人獎。他表示還能繼續為理想而努力，離不開大家的支持與信任，又寫道「孫楊是值得期待的」。英媒上周報道，他在中國被舉報使用政府資助設施訓練，違反禁賽期限制，正接受世界反禁藥組織調查，若證實違規或錯過2024年巴黎奧運。

黑帝異動惹退役嫌疑

平治車手「黑帝」咸美頓本月初失落世界一級方程式（F1）總冠軍，無緣八度封王後盛傳意興闌珊，有意以36歲之齡退役。他近日被發現取消全部社交網的好友關注，亦未再公開談及未來去向。其胞弟昨在社交網表示，咸美頓只是需要休息，估計無意退役。