沙拿宴客 紅軍負李城 高普批表現難爭標

英超「二哥」利物浦今仗賽前落後曼城6分，但未能把握作客李斯特城拉近分差，昨仗先是沙拿在14分鐘射12碼被卡斯柏舒米高擋出，久攻不下的紅軍，至下半場59分鐘再被主隊後備兵盧卡文射入，終以0：1敗走。紅軍19戰得41分，不但未能追近曼城，亦無法拉開與車路士的差距，兩軍下輪惡鬥更或令曼城收漁人之利。

高普拒絕怪責近4年來首次宴客的沙拿，但他狠批全隊表現，「我們下仗要惡鬥車路士，從沒想過會在這仗失分，被曼城拋開，若繼續這樣的表現，不要奢望能夠追上曼城」。而李斯特城18戰得25分，落後少踢1場排第7位的曼聯3分。

芝維爾膝傷需開刀 料提早收咧

阿迪達再染疫 元旦無緣領兵迎曼城

車路士則證實守將芝維爾因膝傷康復進度欠理想，需接受手術根治，英媒估計他將要收咧，勢在冬季轉會窗尋求替補。該會昨日亦公布前隊長泰利回巢，以兼職形式出任青年軍教練顧問，主力參與教練討論、與家長溝通及輔導青年軍球員。英媒報道，41歲的泰利自今夏離任阿士東維拉助教，近數周獲多支英冠球隊招手，但因條件不合而未能成事，最終選擇以兼職身分「回家」。

另外，阿仙奴昨晚證實領隊阿迪達確診，是他自2020年3月以來再度染疫，令「兵工廠」元旦日迎戰曼城要由助教領軍。