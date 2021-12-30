曼聯三隱憂釀內亂 蘭歷克挽人心成考驗 迎般尼爭返勝軌

曼聯vs.般尼 now621台 明晨04：15直播

「他們就像一群怨婦，只懂指天罵地。老實說，我不覺得他們會一起為球隊奮戰，也感受不到他們會為隊友挺身而出的團隊精神。這種情況並不正常。」曼聯名宿加利尼維利在曼聯對紐卡素失分一役後的批評，已揭示紅魔內部隱患。《每日郵報》前日更披露曼聯的更衣室問題，主要分成隊長之爭、訓練欠妥及後備求去三大類，其中「加利佬」就曾斥哈利馬古尼「未能當好隊長一職」、基斯坦奴朗拿度（C朗）只會「擺款」衝着年輕球員發火，二人皆未能在逆境下領導球隊，《郵報》則指C朗回歸後，馬古尼明顯「對球隊現狀有所不滿」，矛頭直指經常在比賽期間高調向隊友「訓示」及宣泄不滿的C朗。

C朗馬古尼疑暗戰 夜操礙作息惹不滿

邊緣人「攤牌」求去

球隊隊長與老大哥「暗戰」以外，曼聯球員亦對重視壓迫及球員體能的新帥蘭歷克有所微言。《郵報》指曼聯球員並不適應蘭歷克安排的訓練環節，並表示他們「往往要練到下午5時才可以駕車離開」，作息時間因而被打亂。同時，有傳C朗私下向友人表明不太滿意蘭歷克的執教風格，並懷疑他是否能帶領紅魔在蘇斯克查離任後重返正軌。

一眾在蘇斯克查年代已被投閒置散的紅魔邊緣人，近期亦紛紛向蘭歷克「攤牌」求去。除了已高調揚言希望離開奧脫福的法國隊前鋒安東尼馬迪爾外，今季因正選門神迪基亞表現神勇而長居後備的甸恩軒達臣，也傳不滿上陣時間太少，冀離隊爭取正選上陣機會的消息，惟蘭歷克不允許他外借至阿積士的方案。去季續約後不獲重用的中堅艾歷拜利及將約滿的連格，亦不滿蘇帥及蘭帥的用人政策，進一步令球隊人心浮動。

愛華頓鬥紐卡素因疫情延期

軍心不穩的紅魔今夜主場迎擊另一護級分子般尼，主隊此戰將有域陀連迪洛夫及保羅普巴續缺陣。至於作客的般尼因疫情影響，已超過兩星期未作賽，體能應佔優，但狀態成一大疑問。此外，同日愛華頓對紐卡素的英超賽事，亦因紐卡素受傷患及疫情影響，獲賽會批准延期。

（英超消息）