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2021年12月29日星期三
U23港足10將征日違防疫 罰禁踢代表隊一年
曼城誓取十連勝迎新歲 征賓福特冀保清白身 哥帥認守力不如紅軍
曼聯半月初戰僅和紐卡素 蘭歷克不滿麾下非受壓失誤頻
英超單周103宗染疫再創新高 多隊主帥冀每仗准換5人
NBA放寬防疫措施解兵荒 球員最快隔離6日可復出
北京冬奧速滑館設「超級大腦」監控
足壇快遞：丹恩奴域膺港超雙月最佳
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【明報專訊】（請看附圖）
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