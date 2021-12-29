足壇快遞：丹恩奴域膺港超雙月最佳

【明報專訊】傑志球星「黑山伊巴」丹恩奴域昨當選港超9及10月最有價值球員，這名40歲黑山籍前鋒在這兩個月7場賽事攻入9球，助傑志取5勝1和1負佳績。另邊廂，香港女足門將吳卓蔚效力的台中藍鯨，日前第四度稱霸台灣木蘭聯賽，令她成首位贏得台灣女足聯賽冠軍的港將。
丹尼爾染疫 無緣巴塞征馬略卡
巴塞隆拿昨聖誕小休後復操前，據報守將丹尼爾、佐迪艾巴及基文迪朗格勒確診新冠病毒，無緣下周日作客馬略卡的西甲復賽。另外，皇家蘇斯達落實下月起借用巴黎聖日耳門（PSG）的拉芬拿艾簡達拿。這名28歲中場亦可司職後衛，於2011至20年間曾效力巴塞。
法甲下輪起限5000觀眾入場
法國政府昨因應新一波疫情迅速蔓延，將國內戶外活動人數設5000上限，包括1月7日復賽的法甲。蘇超和德甲本月較早前，已分別將入場觀眾上限定為500人和1.5萬人，但包括英超在內的英格蘭各級聯賽，仍未設定人數上限。
維拉名宿遭誤殺案 英警公開道歉
阿士東維拉名宿艾堅遜2016年8月在父親居所外，被英國警員蒙克以電槍擊斃，終年48歲，涉案警今年6月被判誤殺罪成，入獄8年。當地警察部門女局長苗絲，日前就事件公開道歉，艾堅遜的家人以「歡迎和遲來的」回應。