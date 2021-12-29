足壇快遞：丹恩奴域膺港超雙月最佳

丹尼爾染疫 無緣巴塞征馬略卡

巴塞隆拿昨聖誕小休後復操前，據報守將丹尼爾、佐迪艾巴及基文迪朗格勒確診新冠病毒，無緣下周日作客馬略卡的西甲復賽。另外，皇家蘇斯達落實下月起借用巴黎聖日耳門（PSG）的拉芬拿艾簡達拿。這名28歲中場亦可司職後衛，於2011至20年間曾效力巴塞。

法甲下輪起限5000觀眾入場

法國政府昨因應新一波疫情迅速蔓延，將國內戶外活動人數設5000上限，包括1月7日復賽的法甲。蘇超和德甲本月較早前，已分別將入場觀眾上限定為500人和1.5萬人，但包括英超在內的英格蘭各級聯賽，仍未設定人數上限。

維拉名宿遭誤殺案 英警公開道歉

阿士東維拉名宿艾堅遜2016年8月在父親居所外，被英國警員蒙克以電槍擊斃，終年48歲，涉案警今年6月被判誤殺罪成，入獄8年。當地警察部門女局長苗絲，日前就事件公開道歉，艾堅遜的家人以「歡迎和遲來的」回應。