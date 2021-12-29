曼聯半月初戰僅和紐卡素 蘭歷克不滿麾下非受壓失誤頻

C朗獲獎兼締里程碑未冲喜 加利佬批場上抱怨多礙團結

曼聯經過兩輪聯賽延期後再戰，昨仗雖是C朗在歐洲五大聯賽第600場上陣，賽前亦當選環球足球獎史上最佳射手冲喜，但「紅魔」開賽7分鐘因傷癒復出的中堅華拉尼犯錯，被紐卡素鋒將辛特麥斯明先開紀錄。曼聯戰至71分鐘才由另一傷癒前鋒卡雲尼扳平，若非門將迪基亞全場作出7次撲救，紅魔或未能取分而回。

曼聯昨仗表現欠佳，相反紐卡素多達8次射門中龍。般奴費南迪斯領黄後，累積5黄將要周五主場對般尼停賽。中堅域陀連迪路夫賽前證實染疫而未列大軍。蘭歷克賽後直言不喜歡球隊是役表現，「我們未能掌控比賽，最大問題是有太多非受壓下的失誤。體能也是問題，但不應找藉口，球員應踢得更積極」。加利尼維利認為，C朗和般奴在場上抱怨太多，「我不喜歡他們場上的肢體動作，作為關鍵球員，這些行為會影響年輕隊友，我覺得球隊現在不夠團結」。他更稱一眾「魔兵」若再踢出如此表現，將來哪人執教曼聯都會遲早被解僱。