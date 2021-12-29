曼城誓取十連勝迎新歲 征賓福特冀保清白身 哥帥認守力不如紅軍

．賓福特vs.曼城 now621台 明晨04：15直播

．車路士vs.白禮頓 now622台 明晨03：30直播

近7仗作客5次失守 托利斯落實投巴塞

曼城於10月尾令人意外地在主場吞水晶宮兩蛋後，往後9場英超連捷，而近3仗入17球更顯攻力，當中又以主場大勝李斯特城6：3、締造今季聯賽最多入球賽事最矚目，但該仗一定程度上反映「藍月」防守已出問題，哥迪奧拿亦承認與利物浦相比，其麾下平均守力略遜，而7場作客5次不能保持清白實為明證，况且明晨出征賓福特時，勢有右閘基爾獲加及後衛史東斯缺陣，防中洛迪卡斯簡迪上陣成疑，而中堅魯賓戴亞斯若再領黃，便需自動停賽1場，無緣下仗元旦作客近况大勇的阿仙奴。

賓福特升上英超後表現算有交代，代表作是主場兩蛋贈阿仙奴，與利物浦打和3：3，以及作客挫韋斯咸2：1，領隊法蘭克賽前稱讚哥帥是當今最佳教練，但亦不妄自菲薄：「我們的好消息是主場僅以1球不敵車路士，並在利物浦身上搶得分數。」可是，賓福特此役因傷病和停賽的球員最多達11人，面對一哥「藍月」爭取主場三連勝難度極大。

至於曼城的西班牙藉前鋒費倫托利斯，昨落實將於下月轉投西甲的巴塞隆拿，簽約5年半，據報轉會費6500萬歐元（約5.7億港元）。

車路士殘陣迎白禮頓 普列錫或續掛帥

車路士落後曼城6分，為不再被進一步拋離，明晨迎戰日前結束英超11戰不勝的白禮頓，誓以全取3分為目標，但問題是隊內再添傷兵，中場尼高路簡迪及守將堤亞高施華，於上仗反勝阿士東維拉期間齊成最新「十字軍」，未在狀態的前鋒夏維斯及染疫的迪姆華拿續避戰，而領隊杜曹上仗因應隊內疫情持續嚴重，健康球員續減少，已被迫派遣未完全復態的盧卡古在下半場後備上陣，據報由於「藍戰士」下仗需主場大戰利物浦，所以該名比利時隊鋒將此役料將續先列後備，料基斯甸普列錫續串演中鋒掛帥。

（英超消息）