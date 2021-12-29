U23港足10將征日違防疫 罰禁踢代表隊一年

5人被追加罰款 部分所屬球會內部處分

港足U23亞盃外23名球員中，結果有11人違規被罰，足總紀律委員會稱有關球員在新冠疫情大流行期間，罔顧防疫措施，違反比賽當地和賽會訂立的規定，屬嚴重過犯，涉事球員一律被罰停止徵召入選港隊一年，上周三（12月22日）起執行，謝家榮及林衍廷因「嚴重違反代表隊球員行為與道德守則」，追加罰款6000元；林樂勤、朱偉鈞及張俊軒亦因違反代表隊球員行為道德守則，罰款3000元。潘沛軒、伍家揚、葉卓文、邵昀俊及鄭進泓被罰停召港隊一年。另有一名球員上訴，紀律委員會將安排聆訊。

東方龍獅表示下月會向朱偉鈞及伍家揚內部罰款，亦額外要求二人協助訓練事務及指導各級青年軍。流浪總監李輝立稱會向林衍廷發出嚴重警告。晉峰稱已向3名球員扣減比賽出場費。港超的香港U23亦確認會向2名球員內部處分。潘沛軒效力的傑志回應，球會將根據足總提供的資料，再決定需否內部處分。

10月亞盃外酒店內醉酒鬧事

港足U23上月底被揭完成亞盃外後，近半隊球員在酒店內違反防疫，離房飲酒或醉酒鬧事，據悉有兩人打架損毀擺設，令香港足總要賠償。足總行政總裁譚秋朗本月初才證實事件，稱交由紀律委員會判決。