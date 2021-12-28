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2021年12月28日星期二
雲迪積克誓領紅軍獵「狐」 李城慘負曼城 傷兵增至9人堪憂
廠兵派5蛋凱旋平隊史 今迎狼隊延期
蘭歷克證馬迪爾欲離曼聯
費倫托利斯完成體測勢入塞 轉會費6億料簽約6年
NBA增24球員隔離 鷹隊迎公牛缺10將
碧咸聖誕全家福「出術」增高 尼馬返巴西與子度佳節
體壇快訊：阿布扎比網賽5將染疫
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【明報專訊】（請看附圖）
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