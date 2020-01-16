NBA增24球員隔離 鷹隊迎公牛缺10將

自新冠疫情爆發以來，NBA今季已累積197名球員因觸發防疫條例而要隔離，當中包括在周日檢測後「中招」的24名球員，涉及芝加哥公牛、奧蘭多魔術及底特律活塞等14隊。其中日前凱旋重返西岸榜首的金州勇士，證實祖利蒙特格連按防疫條例需要隔離，但未有透露是否確診。此前未受牽連的太陽，有哥達及艾法披頓觸發防疫條例，今早迎戰孟菲斯灰熊無緣上陣。鷹隊方面則有約翰哥連斯及謝倫莊遜須隔離，令今早迎戰公牛時多達10人缺陣。

速龍負騎士 渡邊雄太寫日球員歷史

常規賽方面，多倫多速龍在多達10人缺陣下，作客以99：144不敵克里夫蘭騎士，但27歲球星渡邊雄太表現搶眼，上陣37分鐘攻入26分及13個籃板，分別創下個人及日籍球員得分新高。費城76人同日作客則以117：96擊敗華盛頓巫師，客軍球星安必特取攻入36分，生涯累積7000分進帳，但第3節進攻時，與對手的夏里爾爆發衝突，後者僅30秒後再因技術犯規被逐。安必特稱遭對方挑釁而動怒，「他說我表現平平沒作為，但我上陣20分鐘便攻入30分了」。