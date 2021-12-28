廠兵派5蛋凱旋平隊史 今迎狼隊延期

奧迪加特兩助攻 沙卡起孖奠勝

阿仙奴上半場憑馬田奧迪加特兩度交出助攻，造就布卡約沙卡及基蘭泰亞尼建功，以兩球領先「金絲雀」。沙卡於換邊後再下一城，加上拿卡錫迪和伊美路維完場前錦上添花，阿仙奴終作客大派5隻光蛋，續少次席利物浦和排第3的車路士6分。領隊阿迪達賽後認為球隊狀態漸入佳境，「在這一刻，他們（球員）非常享受並肩作戰，這點可在場上看見」。此外，阿仙奴3名後衛富安健洋、薛迪索拉斯及美蘭尼爾斯日前確診新冠病毒。

熱刺大捷破宮 干地掌帥續不敗

主場出擊的熱刺昨由哈利卡尼及盧卡斯莫拉上半場先後取得進帳，加上孫興慜換邊後鎖定勝局，以3：0大勝有韋費特沙夏被逐的水晶宮。主帥干地上任後保持聯賽6場不敗，然而他強調兩者情况截然不同，不願將現時與2016/17年球季為車路士奪冠作比較。熱刺明晚將作客修咸頓，對手有3人因確診將缺陣。

至於聯賽四場不勝的韋斯咸，今晚作客屈福特。主隊傷兵多達6人，「鎚仔幫」則有迪格蘭懷斯停賽，葛特蘇馬等3名守將亦因傷缺陣。