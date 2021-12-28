雲迪積克誓領紅軍獵「狐」 李城慘負曼城 傷兵增至9人堪憂

李斯特城vs.利物浦

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曼城開賽25分鐘內，已憑奇雲迪布尼、馬列斯、根度簡及史達寧建功遙遙領前。李斯特城則在55至65分鐘連轟3球，惟曼城其後再由拿樸迪及史達寧於69和87分鐘「士哥」，鎖定6：3勝局，也成為今季英超最多入球的賽事。曼城賽後19戰得47分，多明晨出征李城的利物浦，以及排第3的車路士6分。「藍月」領隊哥迪奧拿形容此役像「坐過山車」，又承認曾憂慮被窮追。李城領隊羅渣士滿意麾下的作戰精神，但為球隊飽受傷兵問題困擾而感無奈，坦言現為前年上任以來最具挑戰的時刻。

列卡度彭利拿骨折唞8周

各項賽事近6仗僅1勝的李城禍不單行，羅渣士透露上周中聯賽盃8強互射12碼敗走利物浦中，傷出的列卡度彭利拿因腓骨骨折需養傷8周，前鋒達卡及守衛蘇恩高亦需休戰3周，使球員傷病數目急增到至少9人。紅軍雖續有左閘安德魯羅拔臣停賽，但早前染疫的華基爾雲迪積克、中場法賓奴及居迪斯鍾斯已可候命。

早前爆疫的車路士作客阿士東維拉一役，客軍有盧卡古及赫臣奧杜爾病癒復出，但隊友翼衛列斯占士在28分鐘「擺烏龍」，卻又有佐真奴於34分鐘和補時階段射12碼得手，以及後備上陣的盧卡古在56分鐘結束3個半月英超入球荒，以3：1反勝有主帥謝拉特因確診未能領軍的維拉。

車路士反勝 簡迪施華掛彩

車路士此役有中場尼高路簡迪及守將堤亞高施華，分別因膝和腿筋受傷退下火線，領隊杜曹賽後直言球隊出現傷兵潮，指剛康復的奧杜爾因此被迫踢足90分鐘，對球員健康安全感憂慮。車路士上仗對狼隊因爆疫申請延期不果，他認為其他球隊因延期獲得更多時間備戰，「藍戰士」卻在周四迎來本月第8仗，批評賽會安排不公。

（英超消息）