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2021年12月27日星期一
紅魔猛虎出柙誓拆紐 疫後融合蘭歷克戰術 迪基亞稱滿血回歸
湖人聖誕慘負籃網 占士超高比成就 五連敗留憾
基藍馬「放飛劍」領紅 傑志挫10人流浪闖足總盃決賽
山東相隔11年提前稱霸中超
東奧選手村改住宅 遲交付勢賠償
羽生結弦首演4A失手 全日本賽大熱奪金迎戰冬奧
體壇快訊：佐高域傳放棄澳網前哨戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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