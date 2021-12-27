體壇快訊：佐高域傳放棄澳網前哨戰

碧基脫逃稅罪撤1856萬罰款

據西班牙《每日體育報》等報道，被控逃稅的巴塞隆拿後衛碧基，上訴後獲撤銷指控，不用繳交210萬歐元（約1856萬港元）罰款。碧基被控在2008至2010年間，將肖像權等收益撥歸旗下公司，降低個人所得稅應繳稅款，但裁決指其公司擁有開發肖像權等實質營運業務，而碧基非唯一股東，他因而獲判無罪。

台空手道隊11人染疫

據《中國時報》等報道，中華台北隊本月18至22日赴哈薩克出戰空手道亞洲賽後，24日回台作首次新冠病毒檢測，翌日證實11人確診，但未知是否感染Omicron病毒株，而乘同一航班前往韓國轉機的泰國隊及日本隊等，據報亦有成員染疫。同樣參戰的港隊，上周五證實劉知名等5名港將確診，同行13人被列為密切接觸者隔離。

漢丹洛域勢減薪退居國米後備

明夏約滿國際米蘭的37歲門將漢丹洛域，據報已與球會高層商討續約，料下季起退居後備。《米蘭體育報》報道，「藍黑軍團」有意斟介阿積士的25歲喀麥隆隊門將奧拿拿，自2012年已加盟的漢丹洛域料將減薪留效。國際米蘭亦冀收購愛華頓後衛盧卡斯迪治尼，以取代或於明年1月離隊的36歲老將高拉洛夫。