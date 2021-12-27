湖人聖誕慘負籃網 占士超高比成就 五連敗留憾

大帝5仗輸76分個人最差

湖人於美國時間聖誕夜迎戰籃網最多落後23分，但其後打出一段17：0攻勢，包括占士在最後45秒射入3分球，球隊艱苦追平，但隨即被對手博得「and 1」，加上大勇的夏登連續射入4記罰球，終令湖人以115：122敗陣，自本月18日起吞下五連敗。籃網有夏登及米斯合共攻入70分，夏登獨取36分、10次助攻及10個籃板的雙雙，即使缺少杜蘭特仍能取勝。

占士今仗錄得39分兼9個籃板，歷來16個聖誕節得分滿422分，超越高比拜仁的395分紀錄，但湖人5場敗仗合共輸76分，是這名主力NBA生涯最差數據。他在2018年效力克里夫蘭騎士，亦曾五連敗共輸74分。

居里領勇士返西岸榜首

至於金州勇士有「咖哩仔」史堤芬居里獨取33分，領軍作客以116：107擊敗鳳凰城太陽，挾三連捷姿態反壓對手重返西岸一哥之位。而「字母哥」安迪度高安普病癒復出，即為密爾沃基公鹿貢獻36分及12個籃板，領軍在主場以117：113險勝波士頓塞爾特人。

另據美媒報道，明尼蘇達木狼球星丹基路羅素因防疫條例，進入10天隔離，球隊累計已有8人正在隔離，包括5名正選球員。