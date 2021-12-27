紅魔猛虎出柙誓拆紐 疫後融合蘭歷克戰術 迪基亞稱滿血回歸

紐卡素vs.曼聯

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曼聯本月12日作客以1：0小勝諾域治後，因爆疫押後賽事及關閉卡寧頓訓練中心4天，直至上周才獲准復操。德籍教頭蘭歷克當時透露，除了有傷的保羅普巴，全隊已回復正常訓練，準備明晨作客紐卡素。他在上月底履新，連同歐聯3戰不敗及僅失1球，門將迪基亞賽前接受球會官方訪問，笑說新帥之下的訓練並不好過，「你必須在訓練全程付出100%，在他帶領下，每一刻強度都極高。這只是開始，球隊訓練充滿力量與速度，急不及待要在比賽中展示成果」。

休戰16天 馬迪展望衝前四爭歐聯

曼聯今輪賽前16戰以27分暫排第6，明晨誓擊敗18戰僅得10分的護級球隊紐卡素，續追多踢兩場的「四哥」阿仙奴。球星基斯坦奴朗拿度（C朗）近3場聯賽入3球，今仗面對今季失41球冠絕各軍的主隊，誓與拉舒福特合作大演入球騷。隊友尼曼查馬迪日前則在社交網調侃C朗，暗踩對方在練習賽中落敗。這名塞爾維亞隊中場昨笑說雙方沒有芥蒂，又透露全隊「餓波」長達16天，急不及待隨新帥爭勝，「我們已掌握他的戰術理念，絕不是外界所指的只有高位壓迫。英超難度之高已非15年前可比，但我相信在他帶領下可以前四衝線，甚至贏得歐聯與足總盃」。

謝拉特韋拉確診 哥迪奧拿憂再閉門

紐卡素則續為下月的冬季轉會窗籌謀，除了傳出或將曼聯上季借將恩哈路帶回英超，西班牙傳媒昨亦報道馬德里體育會正等待報價，或將捷比亞送到這支英超新晉豪門。而英超疫情在聖誕快車期間繼續蔓延，阿士東維拉新帥謝拉特昨晨確診新冠病毒，今晨無法領軍迎戰車路士，周三原定作客列斯聯，但主隊昨亦因爆疫申請押後獲批；而水晶宮據報有多名職員確診，領隊韋拉昨晚亦證實染疫，但球會申請延期未獲批，昨晚如期作客熱刺。

曼城領隊哥迪奧拿昨表示，擔心英超要再次閉門，呼籲球迷自律，「最令我驚訝的是，不止是球場，街上或商場都有很多人沒戴口罩。我們可決定是否打針，但保持社交距離、用搓手液及戴口罩是必須的」。

（英超消息）