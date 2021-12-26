體育

古天奴返鄉派物資送暖

【明報專訊】巴塞隆拿球星菲臘比古天奴返巴西度假，又主持足球學院開幕禮，並在平安夜行善派發糧食，獲利物浦前隊友羅拔圖法明奴留言讚賞；他形容成立「古天奴學院」猶如夢想成真。

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