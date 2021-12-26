曼城迎李爭9連勝 聖誕冠軍利爭標 哥帥嚴紀不手軟

曼城vs.李斯特城 now621台 晚上23：00直播

籲麾下時刻保持專業

過去12季聖誕節前的英超榜首球隊，有9次最終成為盟主，其餘3次均是利物浦被曼城超越。「藍月」兩季成聖誕冠軍，最後都能封王，今季經過聯賽八連勝，現以44分居首，領先今輪延期的利物浦3分。藍月領隊哥迪奧拿近日被英媒《442》評選為2021年度最佳教練，他被問及基亞利殊及菲爾科頓上仗因場外行為不當內部停賽時說：「職業球員場內外行為都要符合很高要求，我5年前執教曼城以來，無時無刻跟球員說必須專業，這也可解釋為何我們持續有好成績」。

「雙城」近13次對碰，曼城10次擊敗李斯特城，但上季主場閉門時以2：5大敗予對方。哥帥賽前肯定李城實力，更點名稱讚上周於英格蘭聯賽盃8強梅開二度的射手占美華迪具級數。李城領隊羅渣士稱上季在曼城主場大勝，但今次仍是巨大挑戰，因藍月懂得應付對手逼搶；他亦確認翼鋒哈維班尼斯及中堅蘇恩古均會缺陣。

車路士征維拉 誓取3分保爭標希望

另邊廂，車路士近6場聯賽2勝3和1負共失9分，落後曼城6分，明晨作客近况不錯的阿士東維拉，隊長艾斯派古達及中場美臣蒙特均拒絕投降，稱仍有力爭標。據報早前染疫的中鋒盧卡古及翼鋒赫臣奧杜爾已復操，令過去兩仗未能放足9名後備的「藍戰士」，兵源不足壓力稍減。而非洲國家盃下月9日開打，塞內加爾隊近日點兵，車路士門將艾度亞文迪及利物浦翼鋒沙迪奧文尼均榜上有名。