陳晞文返校園 兼職揚帆助港隊 讀書踢波忙不停 30歲轉型教練學無止境

陳晞文於2010年獲港大文學院取錄，但完成大一首學期即休學，踏上追逐奧運夢旅途，她表示最初跟校方說戰罷倫敦奧運便會復課，豈料出走長達10年。這次以30歲之齡回歸學生身分，晞文笑言對讀書已頗陌生，慶幸年齡未有成為她與同學之間的隔膜，甚至比當年初讀大一時結識更多朋友，「他們或許初時未知我是運動員，但慢慢交談後便知道。可能因奧運後大家都關注運動員，他們都很雀躍地跟我介紹校內有什麼好吃，有什麼地方適合溫習、休息，很多事情都願意跟我分享」。

文學二年級生 體驗趕功課苦樂

訪問當日正值學期尾聲，新學年從二年級起步的陳晞文，亦躲不過「Sem尾」課業接踵而來的煩惱。重新翻開「學業」這人生章節，短短3個月足以令她嘗出學生跟運動員的不同苦處，「運動員休息也是練習一部分，那種辛苦可能是面對心理壓力，思考如何不令自己想太多、擔心太多，但不是很忙地面對；讀書則沒有時間休息，又要上課又有功課，始終停了很久（沒讀書），所以有點不習慣，如沒那麼定時的休息」。然而大學生活要過得精彩，不可能一味埋頭苦讀，晞文課餘參與港大女足訓練，雖因超齡無緣出戰大專盃，但視之為學習新技能，體驗團隊運動樂趣。

明年避戰亞運 激勵師妹競爭

陳晞文東奧後維持每周15小時的兼職訓練，聖誕如常於赤柱出海練習。她稱身邊隊友潛力或比自己更好，加上已經歷多次奧運、亞運遴選，認為是時候「唞一唞」淡出，不參與明年杭州亞運內部遴選。惟她仍珍惜運動員身分，冀續以隊友角色向師妹分享心得，並提升隊內競爭，「亞運遴選只得3名女將，人數不算多，比賽多一個人，整個遊戲玩法都會有所不同，希望我能激勵她們」。

戰畢東奧後透露欲以教練身分留守大海，陳晞文奧運後有更多機會涉獵教練領域，除了親身教班，亦獲港隊總教練陳敬然（阿英）等言傳身教。所謂「萬事起頭難」，晞文發現當教練不如讀書般有「參考答案」，在滿是問號的轉型路上，她看見教練處處左右為難，不可能顧及所有運動員的要求，「教練只得一對眼，隊內有很多人，又想讓每名運動員有足夠機會，但一個人不能處理這麼多運動員的問題」。

談及成為教練後的預期風格，陳晞文自知將與阿英非常不同，「佢好理性，我比較感性」，但認為一個教練團隊正需要不同風格的教練。她又稱對方近期一番話令她留下深刻印象，「運動員很多時候只會練想練的東西，而非練需要練的東西」，認為阿英對港隊發展路向清晰，自己仍有多方面要向他學習。

文：林欣澤、圖：李紹昌