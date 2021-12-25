理文聖誕惡鬥東方 爭入足總盃決賽

今起一連兩日的聖誕節假期，旺角大球場上演兩場香港足總盃4強，今午4時先由近况4連勝的理文，大戰近4仗同樣不敗的衛冕之師東方龍獅爭入決賽。

洛迪古斯倒戈掛帥

陳曉明籲麾下嚴防艾華頓

理文自戰畢亞協盃返港後，近5仗4勝1和不敗，主教練陳曉明欣喜麾下狀態漸入佳境，且經過亞協盃試煉後信心提升不少。傷兵除了鄭兆均，陳曉明透露上仗缺陣的一對鋒將杜查祖利亞及基華尼頓，要視乎賽前最後情况才知能否趕及復出。而近3次上陣入兩球重拾射門鞋的洛迪古斯（上圖），或有機會倒戈。

兩隊今季曾在10月初菁英盃交手，東方憑艾華頓（下圖）建功以3：1挫理文。陳曉明亦點名要提防這名巴西籍翼鋒，「過去多次與東方交手均被艾華頓改變戰局，反映其個人能力」。不過，他稱理文是踢整體，每名球員都是關鍵球員，今仗重點仍是要踢出應有水準。

足總盃暫停一季後復辦，前季冠軍東方近4仗3勝1和同樣不敗，但中場林恩許上周證實右腳半月板受創，需做手術至少休戰3個月。東方主帥盧比度期望，在2021年最後一仗能夠凱旋。

而足總在兩場4強場內佈置了聖誕樹等聖誕裝飾，還邀請聖誕老人即場派發足總盃紀念毛巾等禮物，送完即止。