體壇聖誕送暖又搞鬼 奧尼爾發放笑彈 戴利織衣籲包容同性戀

奧尼爾昔日的NBA形象，是既孔武有力又無可匹敵，但脫下球衣卻是可親幽默。他今次與電視台TNT及體育網站Bleacher Report合作，在短短兩分半鐘的影片中，先後化身著名聖誕電影《寶貝智多星》、《聖誕精靈》、《瘋狂聖誕假期》、《聖誕故事》、《查理·布朗的聖誕節》、《真的戀愛了》內的角色。他在片段中亦不忘調侃其昔日場上勁敵、現為球評拍檔的名宿巴克利，指「任何人都有機會入選聖誕老人的『好名單』，除了巴克利」，並諷刺對方從未獲得NBA冠軍指環。

利物浦將帥關懷病童

拜仁藉追夢故事籲支援弱勢

27歲英國跳水名將戴利趁聖誕臨近，再施展編織手藝，織出一件胸口位置有「MERRY CHRISTMAS」字樣的冷衫。早已公開「出櫃」的他也呼籲，世人不應恐懼同性戀者，並需有更大的包容。此外，他認為卡塔爾政府指同性戀屬非法，故此不應主辦2022年世界盃足球決賽周。

歐洲足球壇亦人間有情。利物浦領隊高普、主將穆罕默德沙拿、華基爾雲迪積克等，分途透過視像向病童表達關懷。拜仁慕尼黑的送暖有些特別，透過1名小女孩追夢的故事帶出正面信息，影片講述她聖誕許願，期望自己跑得快和強壯等，又憧憬獲得羅拔利雲度夫斯基及教練拿高斯文等的祝福，後來女孩開大門，驚喜地獲得拜仁門將紐亞送上球衣禮物。其後拜仁高層登場，藉故事呼籲向弱勢社群踴躍捐輸，令人感動。

另外，本月9日再因結腸腫瘤問題入院的81歲巴西球王比利，昨及時出院，與家人一起歡度聖誕。