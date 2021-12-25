大賽復辦 世盃再起風雲

意大利問鼎歐國盃 世盃外陷出局邊緣

列強誓復仇 德西新星湧現

對意大利而言，今年稱得上悲喜交纏的一年。擺脫2018年世界盃無緣決賽周之殤，臨危受命的文仙尼成功以老帶新，既打起了文路爾盧卡迪利及費達歷高基艾沙等新星，邦路斯及基亞連尼等老將又發揮定海神針作用，意軍遂挾歐國盃外圍賽不敗佳績，一鼓作氣殺入今夏歐國盃決賽，並互射12碼氣走英格蘭隊奪標，意軍陣中的車路士球星佐真奴，更成今年唯一歐聯及歐國盃雙冠得主。

惟登上歐洲之巔後，意軍未能繼續保持勇態，更因世界盃外圍賽最後5戰僅得1勝4和失掉8分下，最終先被瑞士隊搶走小組首名出線資格，復在附加賽階段抽得下下籤，或要與有球王基斯坦奴朗拿度（C朗）壓陣的葡萄牙隊作生死鬥。過去10屆歐國盃盟主中，2004年的希臘隊和1992年的丹麥隊，曾在緊隨的世盃外圍賽失手，無緣當屆決賽周，意大利當然不希望重蹈覆轍，連續兩屆未能在世盃舞台亮相。

意大利高開低走，其歐國盃決賽手下敗將英格蘭則渴望更進一步。去屆世盃殿軍加上今屆歐國盃亞軍，讓英軍球迷終於可重新發起「Football is coming home（足球要回到發源地了）」的好夢。可是英軍多名重心成員今季表現未如理想，如現時位列英超榜下游的愛華頓門將比克福特、轉會後一度迷失的曼聯翼鋒查頓辛祖，以及今夏受轉會風波困擾的熱刺射手哈利卡尼，領隊修夫基的執教功力將備受考驗。

意、英以外，今季歐國盃表現令人失望的傳統列強德國隊、西班牙隊，以及力圖衛冕的法國隊，來屆世盃則會以「復仇者」身分回歸。其中德國及西班牙各有穆斯亞拿、夏維斯及柏迪、加維等新星湧現，一洗歐國盃暮氣沉沉之弊。今屆世盃勢成球王美斯職業生涯「最後探戈」的阿根廷隊，以及近屆表現不似預期的巴西隊，則力圖打破過去4屆世界盃均由歐洲代表捧走的不利局面。