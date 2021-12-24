體壇快訊：張家朗花劍拍賣籌得37.8萬

東奧殘奧開支料達1061億

東京奧運組委昨日公布，今夏東奧及緊接上演的殘奧，初步計算開支為136億美元（約1061億港元)，較去年原定有觀眾入場時估計少18億美元。東奧及殘奧因疫情延期一年，最終大部分賽事閉門，但仍較2013年申辦時預算多60億美元。組委表示，會在明年6月得出最終數字。

文迪遭加控強姦罪下月上庭

已被曼城禁賽的法籍後衛班捷文文迪，昨再被加控一項強姦罪，據報案發時間為今年7月。這名27歲球星累計涉及7宗強姦及性侵罪名，案發日期介乎去年10月至今年8月，他自8月被捕後還押候審，下月上庭。

佐高域或獲醫療豁免戰澳網

網球新季下月17日由澳洲公開賽揭開序幕，但世界一哥佐高域會否參賽仍是未知數。澳洲網球總會行政總裁Craig Tiley昨向當地傳媒表示，會有小部分球手可獲醫療豁免，但他表示以私隱為由拒絕透露佐高域是否其中一人，只稱若看到這名塞爾維亞籍球手參賽，就只有他完成疫苗接種或獲豁免兩種可能。