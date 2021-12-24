勞烈斯中甲隊重生升超 失業半年投梅州客家 飢渴感助站穩正選

勞烈斯生於香港，是英國及墨西哥混血兒，身高1.90米的他在港超效力過夢想駿其、標準灝天及富力R&F，自富力去年10月散班後，他失業近半年，今年4月才正式加盟梅州客家，首戰中甲即站穩陣腳，34場聯賽上陣33場，幾乎全勤，其間當選中甲第9輪最佳球員，是梅州首升中超的功臣之一，隊友還有前香港足球先生伊高沙托尼。

梅州以75分成中甲亞軍，勞烈斯形容首季即升班如發夢一樣，承認過去在港沒太多比賽經驗，來到中甲要加緊適應比賽節奏，為自己位置而戰，「今季度過了一個奇妙旅程，教練團看到我對比賽的飢渴感和爭勝決心，給予機會證明自己，今季是我生涯首次可踢這麼多比賽，永遠感激他們對我的信任」。Vas昨午已返港與家人團聚，他稱跟梅州仍有約，在這球會過得快樂。曾為港足出戰亞運及省港盃的他說，現已26歲及此前未獲大港腳徵召，現階段難言將來入選機會。

浙江戰附加賽 梁諾恆冀創奇蹟

浙江隊差一分飲恨排第3，下月初轉戰升班附加賽對中超護級球隊。梁諾恆上季在梅州客家後，今季轉投浙江隊上陣30次入1球。他稱季尾離升班一度落後9分，早已準備要踢附加賽，「中超球隊實力佔優，希望我們貫徹踢法，可製造奇蹟衝超」。他自評在中甲兩季雖未是很成功，但已是好開始，與浙江隊簽約5年的他稱，下季如無意外將留隊，「希望逐步向上，最終到中超站穩正選」。

盼更多港將外闖助港足發展

今季有4名港將征戰中甲，同樣司職中堅，還有效力南通支雲的李毅凱及江西北大門的入籍兵羅素。梁諾恆欣喜勞烈斯及李毅凱首季中甲已有好表現，期望將來有更多港將外流，有助港足發展。「細佬」約一年沒返港，預計完成附加賽後於下月中回家，他稱最想見家人和女友，「離開屋企太耐，想休息調整身心。收到很多香港球迷鼓勵，希望大家也支持其他外流港將，還有在港超的球員」。

（中甲消息）