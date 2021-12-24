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2021年12月24日星期五
高普憂英聯盃添負擔 4強鬥廠促一場過 紅軍英超鬥列斯聯延期
阿仙奴推加密幣 未聲明涉風險遭警告
曼聯疫後復操 勢「夫添」迎聖誕快車
當錫或染疫隔離 聖誕無緣復出 聯盟押後兩仗
國際米蘭小勝奪冬季冠軍
巴塞勢4.86億預簽費倫托利斯
美斯疫下入門成商機 PSG破紀錄售過百萬球衣
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勞烈斯中甲隊重生升超 失業半年投梅州客家 飢渴感助站穩正選
何詩蓓獲SwimSwam加冕 連續3年膺亞洲最佳女飛魚
體壇快訊：張家朗花劍拍賣籌得37.8萬
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【明報專訊】（請看附圖）
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