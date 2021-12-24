國際米蘭小勝奪冬季冠軍

國際米蘭憑杜費斯在30分鐘的入球領先，換邊後雖被對手主導戰局，但仍以1：0取勝。連同上季，「藍黑軍團」今年在意甲取得32場勝仗，僅次於祖雲達斯在2016年創下的33場勝仗紀錄，但主帥施蒙尼恩沙基否認是爭標大熱，「能以榜首結束今年當然開心，但之後維持同樣表現才是挑戰」。

AC米蘭凱旋升次席

AC米蘭同日憑中場基斯爾梅開二度，作客以4：2擊敗安玻里，亦是年內第17次作客凱旋，以4分落後國米居次。拿玻里則有後衛祖安古靴美擺烏龍，以0：1敗走史柏斯亞，後者全場無射門中目標下全取3分，是有紀錄以來首例。而有射手恩莫比尼疑確診隔離的拉素，作客以3：1挫威尼斯，今年聯賽24次奏捷亦刷新隊史。

57歲維埃里證癌病復發

另外，現任意大利隊團長的57歲名將維埃里，周三承認胰臟癌復發再接受療程，昨獲前東家車路士在社交網發文祝福。維埃里球員生涯曾效力森多利亞及祖雲達斯等勁旅，去年曾宣布戰勝癌魔，並與意軍主帥文仙尼攜手在今夏領軍稱霸歐洲國家盃。