當錫或染疫隔離 聖誕無緣復出 聯盟押後兩仗

累計95球員正隔離

已因腳傷缺陣5仗的當錫原定有望於今早復出，助獨行俠迎戰密爾沃基公鹿，但昨日證實因防疫條例需要隔離，下周日無法在聖誕大戰作客猶他爵士，球隊未有公布22歲的他是確診抑或是成為密切接觸者。聯盟亦公布押後芝加哥公牛迎戰多倫多速龍，以及波蘭特拓荒者迎戰布魯克林籃網兩仗，累計9場賽事因有球隊人腳不足而延期，但聯盟總裁阿當施華本周初已表明不會暫停全部賽事，據報只向各隊表示聖誕檔期一旦再有比賽押後，或會更改開賽時間。

綠軍簽40歲祖莊遜填空缺

多隊疫下繼續尋找球員填補空缺，40歲的後衛祖莊遜昨落實與塞爾特人簽10天短約，是他自2001年選秀時，被「綠軍」選中效力一季後首次回巢。他昨為球隊上陣兩分鐘貢獻兩分，上場時獲球迷報以掌聲歡迎，最終綠軍憑謝倫布朗獨取34分，主場以111：101擊敗克里夫蘭騎士，重返勝軌。另外，33歲紐約人球星戴歷羅斯昨日為右足踝傷患施手術，將要長唞兩個月。