高普憂英聯盃添負擔 4強鬥廠促一場過 紅軍英超鬥列斯聯延期

利物浦昨收起穆罕默德沙拿等主力，開賽13分鐘已被李城射手占美華迪梅開二度，阿歷士張伯倫在6分鐘後建功追近，但「狐狸兵」再有占士麥迪臣射成3：1。紅軍易邊後換入迪亞高祖達及占士米拿，祖達即在68分鐘勁射破網，南野拓實再於補時5分鐘接應米拿長傳射入扳平，將李城逼入互射12碼階段。兩軍首3輪全部射入，23歲紅軍門將基利靴再撲出勞基湯馬士射門，雖然南野拓實射失，但基利靴再救一球，紅軍終由祖達操刀中鵠，主場以5：4驚險晉級，4強鬥前天已晉級的阿仙奴。

熱刺過關 干地倒戈車路士

上屆亞軍熱刺則在29分鐘由貝雲積開紀錄，但韋斯咸在3分鐘後由查洛保雲扳平。盧卡斯莫拉在兩分鐘後接應貝雲積傳中破網，趕在今日結婚5周年紀念時將入球獻給太太，並助熱刺領先2：1。兩軍換邊後再無入球，熱刺晉級後抽中對陣車路士，上月初上任的干地將在下月3日首回合首次倒戈；車路士作客賓福特則因對手烏龍球及佐真奴射入12碼，以2：0取勝過關。

利物浦與熱刺分途晉級，但兩軍領隊為前景擔憂，高普說：「由兩回合改為一場過當然最好，但我的說話不會受重現。」隊長佐敦軒達臣賽前批評當局疫下忽視球員福祉，高普更似是意興闌珊，「英超領隊將開會商討疫情影響，但估計不會涉及聯賽盃。過去6年，我都因賽程密集憂慮球員狀况，但每次發聲總沒人關心，再說也沒用」。另外，紅軍據報已向有「哥倫比亞C朗」之稱的路易斯戴亞斯招手，希望下月冬季轉會窗收購這名波圖射手，以彌補沙拿與沙迪奧文尼下月出征非洲國家盃時的空缺。

添兩仗押後 列斯聯關閉基地

而熱刺早前有9名球員確診，未有出戰歐洲協會聯賽壓軸一輪分組賽，被賽會判輸後出局，球會昨落實上訴。面對復賽後頻密賽事，干地說：「如果我可以選擇，老實說寧願聯賽盃一場過，特別是在這非常時期，但我會尊重賽會決定。」他又表示，4強倒戈會盡最大努力爭勝，但球員染疫後狀態未恢復，加上本土對手實力強，看淡取勝機會。

而英超賽會昨晚亦宣布，列斯聯下周日鬥利物浦一役，因前者爆疫而延期，該隊訓練基地亦已關閉，而已押後兩仗的屈福特，下周日對狼隊的聯賽亦會延期。

（英聯盃消息）