何詩蓓膺MVP感激團隊 稱世績為2021年完美作結 今季獎金700萬

短池世界賽昨晨在阿布扎比煞科，何詩蓓未有出戰最後兩項接力賽，終憑200米、100米自由泳金牌及400米自由泳銅牌謝幕，在200米自由泳及100米自由泳先後打破世界紀錄及大會紀錄，在賽事落幕前獲國際泳聯頒發女子MVP，俄羅斯泳總的哥力尼哥夫挾4金1銀，成為男子最有價值泳手，美國隊則以9分9銀12銅成各隊最佳。

港隊大豐收 獎金數目亞洲第二

賽會今屆將獎金加碼，共派出逾300萬美元，這名港隊星將獨得9.1250萬美元（約71.2萬港元），冠絕全球泳手，港隊亦有男將何甄陶游進50米自由泳決賽，連同多項接力佳績，合共獲得10.05萬美元獎金，在44隊中排第9名，僅次排第7的中國隊之後，位居亞洲第二。24歲的何詩蓓今夏於東京奧運歷史性奪得兩銀，連同國際游泳聯賽（ISL）為職業泳隊ENS贏得總冠軍，近半年掃走約723萬港元獎金。她昨晚總結今季時，表示沒有更佳的年度總結，能夠比得上兩項世冠及一項世界紀錄。

料明年2月返港 亞運勢衝金

早在東奧完結時，她的時任母校密歇根大學教練Rick Bishop，已預言徒弟有力在短池世界賽刷新世界紀錄。他如東奧一樣，今仗亦有一同出征，連日來在社交網對徒弟讚不絕口，「她是世界賽歷來首個包攬100及200米自由泳冠軍的泳手，成為世界冠軍及打破世界紀錄，是香港泳壇美好的一天。她是一個偉大的運動員，亦是個性很好的女孩，能與她合作是我的榮幸」。這名港將料在明年2月才會返港，9月或挾兩項長池亞洲紀錄保持者身分在杭州亞運衝金。

（游泳消息）