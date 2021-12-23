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2021年12月23日星期四
18歲柏天奴建功 阿仙奴造星奏效 地標戰寫58年里程碑 阿迪達稱尚需琢磨
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非洲盃落實下月開鑼 紅軍勢「斷雙臂」
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NBA疫下續戰 總裁籲適應新常態
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【明報專訊】（請看附圖）
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