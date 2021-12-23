體壇快訊：港隊亞洲賽3銅謝幕

南華挫東方五連勝

衛冕的本地籃壇班霸南華昨在甲一聯賽出戰東方龍獅，半場憑惠龍兒獨取11分，已拋開對手18分，最終憑4將得分上雙，以61：48取得五連勝。崇德飛鷹與遊協則各有奧斯汀及吳嘉軒攻入21分，終由奧斯汀領銜的飛鷹以90：75取勝。

梅州客家來季戰中超

中甲聯賽昨煞科，梅州客家有港腳勞烈斯及前香港足球先生伊高沙托尼坐鎮，戰至補時憑前鋒桂宏入球，以1：1逼和崑山FC；「升超」勁敵浙江隊雖以2：1挫已封王的武漢三鎮，但較梅州客家少1分，將中超亞軍及升班席位讓予對方；有另一港腳梁諾恆在陣的浙江隊落入升超附加賽。

東奧網球冠軍賓絲確診

今夏贏得東京奧運冠軍的瑞士籍網球手賓絲，昨與突尼西亞籍的查比雅同樣確診新冠病毒。二人剛在阿布扎比戰畢表演賽，賓絲表示自己已完成疫苗接種；西班牙球王拿度日前戰畢此賽事，返鄉後亦證實染疫，據報累計有4名參賽球手確診。