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2021年12月22日星期三
英超聖誕快車如期 延期建議遭否決 單周90人染疫創新高
基亞利殊科頓坐冷板 哥帥證因夜蒲棄用
港隊世界賽2金1銅收官 何詩蓓包辦寫歷來最佳 伍棹然200背破港績
劉慕裳亞洲賽個人形摘銅
居里售紀念三分王NFT籌款助弱勢
FIFA續議世盃改兩年一度 稱有助促進全球GDP
爆疫皇馬殘陣征畢爾包 艾斯高阿拉巴疑染疫雪上加霜
足壇快遞：丹恩入圍亞冠候選最佳前鋒
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【明報專訊】（請看附圖）
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