足壇快遞：丹恩入圍亞冠候選最佳前鋒

國米誓爭七連勝歇冬

意甲榜首國際米蘭明晨於歇冬前迎戰拖連奴，力爭聯賽七連勝迎接新一年，惟主力中場尼高路巴列拿因累積黃牌數滿額須停賽，料由加利亞甸尼頂替擔正。至於次席的拿玻里同日迎戰史柏斯亞，而與拿玻里同分暫列第3的AC米蘭，則作客安玻里爭返勝軌。

麥巴比慶生獲贈特別禮物

法甲榜首巴黎聖日耳門（PSG）明晨作客弱旅羅連安特，誓全取3分迎歇冬期。周一適逢23歲生日的球星基利安麥巴比，賽前舉行生日派對，包括沙治奧拉莫斯及基羅拿華斯等隊友均有出席，惟另外兩大球星尼馬及美斯則未見身影。而在另一出席派對的隊友祖安巴尼特於社交網上載的大合照顯示，麥巴比拿起印有2050的PSG球衣，外界料為一眾隊友希望其接受續約的「特別禮物」。

國足李磊投瑞士草猛

效力中超球會北京國安的中國隊中場李磊，昨落實轉投瑞士球會草猛，成為繼武磊後，目前第2名旅歐的國足球員。這名29歲中場接受內地媒體訪問時坦言這是其最後出國的機會，希望藉此了解自己有否能力在歐洲立足。