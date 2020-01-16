港隊世界賽2金1銅收官 何詩蓓包辦寫歷來最佳 伍棹然200背破港績

煞科戰50自接力取第8

由譚凱琳打頭陣的港隊，完成首兩棒後處於尾位。不過第3棒的陳健樂急起直追，游出25.22秒的分段時間，助港隊反超原先第4名的泰國隊。最後一棒的「大師姐」施幸余及後再游出港隊4人中最快的25.04秒，終以1分40.64秒完成，助港隊取得決賽最後一席。4人在晚上舉行的決賽再度出擊，最終游出1分39.35秒，以第8名完成。

男子100自接力同寫香港紀錄

歐鎧淳同日亦伙拍林凱喬、簡綽桐及鄧采淋出戰4×100米混合泳接力，以4分03.84秒完成，在初賽排第12名。至於由劉紹宇、吳宇軒、何天朗及卓銘浩組成的男子4×100米混合泳接力港隊，在初賽亦以3分36.93秒刷新香港紀錄，總成績排名第14位。

此外，港隊小將伍棹然在男子200米背泳游出1分56.93秒，打破隊友劉紹宇本年9月所創下的香港紀錄（1分57.52秒），總成績排28位。林凱喬則在女子200米蛙泳以2分31.43秒完成，在初賽排名第32。