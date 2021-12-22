英超聖誕快車如期 延期建議遭否決 單周90人染疫創新高

足總盃未來兩圈取消重賽制 多隊憂改期停擺打擊收入

在熱刺、曼聯、李斯特城、阿士東維拉、屈福特、賓福特、白禮頓及諾域治等英超隊都有多名職球員染疫，引致過去10天合共有10場英超聯賽須改期；即使車路士及利物浦的賽事能如期舉行，但陣中亦有多名球員染疫，車路士過去兩仗更未能盡遣9名後備。

不過，英超賽會前日與20隊英超高層代表在網上會議後，昨發聲明表示雖然多間球會正面對新冠病毒威脅，但各隊共識是盡可能在「安全情况下」維持原定賽程安排。英格蘭足總同時宣布，今屆足總盃第3、4圈將取消打和重賽制度，改為一場分勝負，避免球隊面對密集賽程再添壓力。

據報今次會議中，利物浦及阿仙奴曾提出押後舉行聖誕新年快車賽事，但未獲其他球會支持，因擔心賽事若再改期甚至停擺，將造成巨大經濟損失。英超最新指引列明，球隊若至少有13名球員再加1名門將可候命，包括上季及今季曾為一隊上陣的U21小將，賽事便要繼續舉行。車路士現至少有7名球員確診，領隊杜曹曾炮轟賽會拒絕球會上仗作客狼隊申請延期，「我們令球員帶來巨大的健康和安全風險，不止因為疫情，還有體能消耗，我不確定這情况下自己會否也將染疫」。

84%球員已打針 遜其餘四大聯賽

此外，英超賽會確認本月13日至19日共有12345名英超職球員接受檢測，結果破紀錄單周新增90宗確診個案。賽會同時公布職球員接種疫苗比率，92%已至少接種一針，當中84%球員已接種，但仍有16%球員拒絕接種。賽會稱由下月起，每月底均會公布球員接種比率。據報歐洲其餘四大聯賽（意甲、西甲、德甲、法甲），職球員接種兩針比率均超過90%。

（英超消息）