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2021年12月21日星期二
熱刺逼和紅軍 卡尼收山腳領黃 羅拔臣踢人見紅 高普斥球證雙重標準
馬天尼利當勇助阿仙奴延佳績 細哨讚巴西後輩「有大哨影子」
港女隊200自接力破港績 鄧采淋締分段最佳 世界賽闖決賽
巴塞征西 沙維向迪莊派定心丸
拿玻里小勝A米升次席
NBA爆疫添5仗延期 特准無上限簽替工
體壇快訊：港隊鄧宇軒亞青破天荒奪金
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【明報專訊】（請看附圖）
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