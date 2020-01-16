NBA爆疫添5仗延期 特准無上限簽替工

迪羅辛病癒復出 領公牛挫湖人

籃網10將隔離 聯盟未研停擺

NBA新季展開兩個月，各隊陸續受疫情爆發影響，最先爆疫的是芝加哥公牛，一度多達10將中招，至今仍有7將被隔離，其間球隊曾錄兩連敗，至昨早才於常規賽憑剛病癒復出的球星迪羅辛，攻下平個人今季最高的38分，率軍主場以115︰110挫洛杉磯湖人返勝軌，以18勝10負續守東岸次席。

至於東岸一哥布魯克林籃網則成為目前疫情「重災區」，陣中累計有10將染疫，當中兩大球星杜蘭特及夏登榜上有名，而因未打針近日才獲會方解除禁賽令的另一球星艾榮，亦正在自我隔離，並須連續通過5日檢測才准復出。鑑於人腳嚴重不整，該隊未來兩仗均已延期。

對於目前聯盟疫情有失控跡象，聯盟雖未有停擺打算，但昨與球員工會開會後達成協議，特准各隊以一換一形式簽入短期合約球員，取代被隔離的球員，例如某隊有5人染疫，可簽5人取代。此外，各隊亦必須簽入至少比染疫隔離人數少一人，以示公平，如某隊有5將染疫，須至少簽入4將。