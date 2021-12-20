小港腳再違紀 球圈促防微杜漸

球市轉差促後輩醒覺

陳偉豪：棄用屢犯不改者

港足前隊長陳偉豪去年中結束21年職業生涯，過去也曾年少輕狂，2000年代表港足到上海出戰全運會，被發現在酒店房與隊友玩飛行棋涉小額聚賭，結果與另一港腳李志豪跟時任領隊李輝立爭執，二人被逐出隊返港，亦被球會二合問責。

年少輕狂曾被踢出隊 倡重罰生事者

「豪哥」自言球員生涯絕少飲酒，「集訓時最多『宅』在房打麻將」，承認不少香港球員年輕時都喜愛夜蒲，「但有些球員比賽未踢得好，場外卻像球星生活，見前輩飲酒，便覺得無問題」。就今次事件，他認為應分開「飲酒還飲酒，生事還生事」，違隔離令及醉酒破壞擺設、驚動酒店及日本足總投訴的球員，一定要處分，「如果我係教練，任教範圍內唔使再見到佢哋，殺一儆百，但有時罰則未必要開名。香港球圈有幾大？好易一傳十、十傳百，當球員幾場比賽無得踢，大家就估到。而且球員易因紀律問題，將來不被其他球會考慮，對球員生涯已是打擊」。

籲當專業球員勿恃年輕

陳偉豪認為，這班U23部分有條件做好球員，對於有些曾跟他同隊、已非首次違紀但屢勸不改的，卻稱放棄也不可惜，「成日講想踢好波，但行為又唔覺。如果在球隊常自我中心，覺得唔需理會後果，未必適合在團隊內。只要一個港隊代表做錯事，很易以偏概全覺得成隊都係咁」。

他稱無論球員好壞，終歸可選擇是否做「專業球員」，否則不再年輕時，很快被更年輕的小將取代，「有句話『一勝遮百醜』，專注踢好比賽，唔好成日提起你個名就令人諗到唔好一面。如果有心改，這可以是改變的推動力。近兩、三年球市持續向下，是時候醒覺」。