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2021年12月20日星期一
何詩蓓添銅完成個人賽 400自非主項闖三甲 勢再衝接力紀錄
湯芷穎首膺壁球亞洲冠軍
曼城炒紐續領群雄 車路士被拒延期悶和狼隊
施蒙尼首吞三連敗 稱馬體會默默改善
多蒙特反負哈化 總監證夏蘭特明年可離隊
孫楊疑違禁賽令恐無緣巴黎
艾榮KD隔離 籃網殘陣告負
體壇快訊：山口茜駱建佑首稱霸世界賽
電視精選
小港腳再違紀 球圈促防微杜漸
U23團隊責無旁貸 陳志康：嚴懲重建梯隊形象
郭嘉諾冀勿當生事者罪犯 倡設心理學家助減壓
足總擬追罰鬧事球員 或月底判決
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【明報專訊】（請看附圖）
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