曼城炒紐續領群雄 車路士被拒延期悶和狼隊

曼城開賽僅5分鐘，復出的右閘祖奧簡斯路右路底線傳中，紐卡素中堅施亞蘭奇勒與門將杜巴夫卡誤會，被曼城後衛魯賓戴亞斯頂入。27分鐘，簡斯路接應馬列斯傳球破網得手。馬列斯在64分鐘獲辛真高助攻，加上史達寧亦有進帳，終令「喜鵲」負0：4及聯賽三連敗。

廠兵大勝列斯聯 阿迪達證兩將染疫

車路士賽前於英國時間周日早上，以保護球員和防止疫情蔓延為由，要求英超賽會批准押後作客狼隊遭否決，車路士發表聲明稱「非常失望」。他們賽前有盧卡古、迪姆華拿及赫臣奧杜爾確診，早前疑中招的夏維斯則證實無恙。車路士賽前3場聯賽勝和負各一，此役上半場攻勢欠銳，只能與狼隊互交白卷，防中杜利奧查洛巴更因上半場與對手相撞受傷，下半場由沙奧尼古斯入替，但無法打破僵局，與狼隊悶和0：0。

另外，阿仙奴昨晨藉前鋒加比爾馬天尼利，於16和28分鐘獲拿卡錫迪及格列沙加助攻，加上布卡約沙卡及伊美路維在42和84分鐘錦上添花，助阿仙奴以4：1挫在75分鐘碼破蛋的列斯聯，取得近4次作客首勝，賽後18戰得32分，領前少踢一場排第5的韋斯咸4分。惟「兵工廠」領隊阿迪達證實，中場森比盧干加及後衛柏保路馬尼確診新冠病毒。另外，英超賽會今天開會商議是否取消「聖誕快車」檔期。