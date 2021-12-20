湯芷穎首膺壁球亞洲冠軍

單項亞洲賽昨在巴基斯坦煞科，世界排名54位的湯芷穎以女單決賽「新丁」身分，惡鬥排名高15位的大馬女將亞諾維，首局以11：8響頭炮，次局被對手迫入刁時，但頂住壓力險勝13：11，再以11：5奠勝奪金，亦是她首項個人賽亞洲冠軍頭銜。湯芷穎前天在4強的港隊「內訌」擊敗廖梓苓，本月初二人領港隊出戰團體亞洲賽，在決賽飲恨未能衛冕，當時她亦不敵亞諾維。

葉梓豐決賽飲恨 港1金1銀3銅寫歷史

港隊上屆有已掛拍的「姊弟檔」歐詠芝及歐鎮銘奪銀，歐詠芝於2013年亦奪女單冠軍，湯芷穎如今既為今屆團體賽復仇，亦為港重奪亞洲冠軍。她賽後說：「早兩星期不敵同一對手，今仗壓力在她身上，我能夠不計結果放鬆心情，發揮訓練水平。能在年尾將亞洲冠軍帶返港，特別令人興奮。」花名「湯圓」的湯芷穎畢業於香港中文大學心理學系，早在2008年首度為港出戰世巡賽，在2014年亞運助女團摘銅，但3年前失落亞運出賽資格，如今終圓亞洲冠軍夢。

同樣是首闖決賽的港隊一哥葉梓豐，緊接對陣頭號種子、大馬的伍恩祐，先輸一局6：11後在次局力追，但刁時以11：13落敗，第3局再以9：11不敵對手，無緣為港包攬兩冠，但仍以銀牌寫個人最佳，港隊終以1金1銀3銅寫歷屆最佳。