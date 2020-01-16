何詩蓓添銅完成個人賽 400自非主項闖三甲 勢再衝接力紀錄

24歲的何詩蓓連續4天在阿布扎比出戰，昨先在女子400米自由泳初賽游出4分02.57秒，隨中國隊的李冰潔、俄羅斯泳總的歌碧妮高娃及15歲的加拿大隊新星麥恩杜殊之後，以總成績第4位游進決賽。她休息8小時後再次上場，決賽排第6線，戰畢半程升上第2位，落後李冰潔不足1秒，但尾段被麥恩杜殊趕過，慢對方0.25秒之下，以3分58.12秒勇奪銅牌，未破自己保持的3分57.06秒香港紀錄；已奪800米自由泳金牌的李冰潔則以3分55.83秒添金。

主力身分再戰接力賽

料伙施幸余簡綽桐陳健樂登場

何詩蓓上周在200米自由泳破世界紀錄兼封后，100米自由泳奪金一役，亦刷新大會紀錄，當時表示能連奪兩金已覺不可思議。她最終以2金1銅完成今屆個人賽，出戰3項全部有牌落袋，連同破紀錄獎金累計袋走逾9.1萬美元（約71萬港元）。這名東京奧運兩銀得主在餘下兩天賽事，勢會以主力身分出戰接力賽。港隊今日將出戰女子4×200米自由泳接力初賽，3年前有份打破香港紀錄的施幸余、簡綽桐及陳健樂，今行均有隨隊，但另一東京奧運代表何南慧則未有出征。而在明日壓軸一天賽事，港女隊亦會出戰4×50米自由泳及4×100米混合泳初賽。

何甄陶50自名列第8

而另一東奧港將何甄陶前天在男子50米自由泳兩度推前港績，以第8位成為游進此項決賽的男隊第一人。24歲的他昨晚轉戰決賽，以21.27秒名列第8名，惜較自己保持的香港紀錄慢0.05秒。他昨午亦與吳欣鍵及卓銘浩，合力出戰男子4×50米自由泳接力，終游出1分29.04秒，名列第10錯過決賽席位，但時間較香港游泳總會訂下的目標時間快0.77秒。何甄陶與何詩蓓一樣，在未來兩天亦會轉戰接力賽，繼續力追香港紀錄。