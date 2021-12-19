熱刺紅軍疫下火併 今輪大部分賽事取消 高普批消息欠透明

利物浦及熱刺陣中均有球員確診，當中已因疫情停賽兩周的熱刺，預計仍有6名球員缺陣，包括被指確診的孫興慜、盧卡斯莫拉等；紅軍則有華基爾雲迪積克、法賓奴及居迪斯鍾斯確診。領隊高普稱，熱刺及曼聯兩支爆疫球隊，至今未曾公布染疫球員身分或人數，強調自己不會隱瞞麾下健康狀況，「我們關注的就是球員健康，若有人患上感冒，我會說他患了感冒。若有人腳趾骨裂，我便會說他腳趾骨裂」。

主隊熱刺前3仗均因隊內疫情被迫取消或延期，球員亦因訓練基地關閉一度連續3日沒練習。主帥干地透露，球隊復操後只有10至12人操練，需動用人體模型協助訓練，承認隊內目前士氣非常低落。他又稱，即使確診球員康復重投操練，也不能讓他們如一般球員參與高強度訓練，否則會增加受傷風險。

取消記招惹疑 曼城如期鬥鵲

榜首球隊曼城則作客處於降班區的「喜鵲」紐卡素，兩隊至今未公布有球員確診，但「藍月」領隊哥迪奧拿前天突然取消記者會，引起確診疑雲。不過這名西班牙籍教頭事後稱，他在上周三出席舊將阿古路的退役記者會後，返英首個新冠病毒檢測結果為不確定，但覆檢後獲得陰性結果，因此會如常領軍。紐卡素主帥艾迪賀維則認為，英超賽會拒絕全面叫停賽事，對球隊構成不公，或影響整個聯賽聲譽。英超各隊高層將於周一召開緊急會議，商討是否取消下周展開的「聖誕快車」檔期。

車路士證奧杜爾再染疫

至於次席的車路士將作客狼隊，陣中有盧卡古、芝維爾、迪姆華拿及赫臣奧杜爾證實確診，奧杜爾在去年3月曾經染疫，是首名確診新冠病毒的英超球員。