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2021年12月19日星期日
何詩蓓膺雙料世界冠軍 100自破大會紀錄封后 今400自鬥加國新星
鄧謝配世界賽負傷飲恨摘銅收季
朝鮮前帥安達臣落實接掌港足
張家朗出書談經歷 母盼分享拚搏精神
葉梓豐壁球亞洲賽首闖男單決賽 湯芷穎女單爭后冠
籃網爆疫陣容不整 解禁艾榮准作客出戰
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熱刺紅軍疫下火併 今輪大部分賽事取消 高普批消息欠透明
拜仁炒禾堡 羅拔仔破梅拿單年入球紀錄
國米大勝鞏榜首 Ａ米殘陣鬥里
體壇快訊：球迷鬧事 里昂法足盃腰斬
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【明報專訊】（請看附圖）
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