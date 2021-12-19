朝鮮前帥安達臣落實接掌港足

安達臣透過足總新聞稿表示，對獲任命感到非常榮幸，「希望利用經驗及戰術理念，建造一支強大而擁有競爭力的球隊，迎戰未來的國際賽事」。足總行政總裁譚秋朗稱，安達臣在歐洲和亞洲球壇均擁有豐富經驗，足總有信心他帶來嶄新思維，助球員充分發揮潛能及提升表現，「他亦有球探和培育年輕球員的經驗，可提拔優秀年輕球員，為香港足球未來發展鋪路。」

安達臣是挪威前國腳前鋒，於1989/90年球季效力法蘭克福時成為德甲史上首名外籍神射手，2001年退役，於2008/09年球季在德乙帶領緬恩斯升班，2016年5月起執教朝鮮隊接近兩年，是朝鮮隊歷來首名外籍教練，領軍出戰東亞盃決賽周及亞洲盃外圍賽，曾於2016年11月及2017年6月兩度訪港出賽。他其後在韓職球會仁川聯執教不足一年，於2019年4月賦閒逾兩年。

簡嘉亨起孖 南區菁英盃挫傑志

另外，菁英盃昨在青衣上演獨腳戲，冠忠南區憑簡嘉亨梅開二度，以及史提芬彭利拿建功，以3：1擊敗有張廣然臨完場前破蛋的傑志，但傑志仍以8戰16分居首，南區追至8戰15分排第3。7戰同得15分的「二哥」東方龍獅，今午3時則會在深水埗出戰以6戰6分排第6的晉峰；而以6戰8分排第4的標準流浪今午5時半在元朗鬥第5的理文。