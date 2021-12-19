鄧謝配世界賽負傷飲恨摘銅收季

鄧俊文與謝影雪昨續於西班牙出戰世界賽，面對剛升上世界第一的泰國隊組合佩華拉露高及塔拉達娜猜，首局戰至4：4平手後拉開比數，在對手接發失誤落網後以21：15先拔頭籌。他們在次局交換場區後失去優勢，跑動變慢下以7：21遭扳平。這對港將在決勝局再受傷患影響，鄧俊文要在腰腹貼上膠帶，終以10：21再輸一局無緣決賽。「鄧謝配」與這對泰國隊組合此前對陣4次，只在2018年亞運取勝，本月初世巡總決賽亦以局數1：2僅負，今站以銅牌追平個人最佳成績，結束3個月亞洲與歐洲的馬拉松式征途。

總教練何一鳴表示，鄧俊文在16強對陣丹麥隊組合時，發現腰腹舊患加劇，昨日4強硬仗首局未受影響，但被追平後明顯感到痛楚，怕傷勢惡化放慢節奏，惜最終未能取勝。不過，二人今夏於東京奧運獲第4名，之後多站世巡賽「交足貨」，世界排名由第15位重返第7位，何一鳴期望二人新季再有突破，「現在球壇打法放慢，需要更多跑動和耐性，他們都知道要為此再作改善，但今季有此表現絕對收貨」。二人今日啟程返港隔離21天，明年初才能重返訓練賽備戰新季。

戴資穎首闖女單決賽

另外，中華台北隊的世界一姐戴資穎，昨於女單4強與中國隊的何冰嬌苦戰至決勝局，終以21：14淘汰對手，首闖決賽，今鬥日本隊的山口茜，爭取該隊史上首項羽毛球世界冠軍；2018年摘季的山口茜昨以兩局21：19，輕取中國隊的張藝曼。