何詩蓓膺雙料世界冠軍 100自破大會紀錄封后 今400自鬥加國新星

何詩蓓前天轉戰100米自由泳，在初賽及準決賽游出51.97秒及51.82秒，以小組首名及次名躋身決賽。她昨晚再遇瑞典隊名將施約唐，同場還有美國隊、波蘭隊等強手，但未游畢半程已拉開優勢，終游出50.98秒打破大會紀錄，雖未再推前自己保持的50.79秒亞洲紀錄，仍足以0.33秒的優勢力壓施約唐奪金，成為雙料世界冠軍。

世界賽雙金港隊首人

這名東京奧運兩銀得主上周四在強項200米自由泳先聲奪人，以破世界紀錄時間首膺短池世界冠軍，成為香港第一人，如今3天內兩度創出第一次，賽後未如上周奪冠般興奮，笑着答謝支持後，便離場準備今日的第4天賽事。

何詩蓓今日轉戰400米自由泳，爭奪個人第3面世界賽獎牌的最大對手，將是15歲加拿大隊新星麥恩杜殊（Summer McIntosh）。後者的世界賽入圍時間為3分57.75秒，雖然何詩蓓的入圍時間在其之下，但二人上月在國際游泳聯賽交手，這名港將以3分57.06秒取勝兼刷新香港紀錄。麥恩杜殊前天屈居中國隊泳手李冰潔之下，挾次名游進800米自由泳決賽，但在昨晚退賽放棄爭標，賽會未有公布原因。

何甄陶50自破港績闖決賽寫歷史

與何詩蓓同屬東奧代表的何甄陶，昨亦在男子50米自由泳游出佳績。24歲的他在初賽第9組以21.36秒名列小組首名，在總共99名泳手中排總成績第7，將杜敬謙保持4年的香港紀錄推前0.05秒。杜敬謙在2019年初赴美集訓期間猝逝，之後何甄陶回流返港屢寫佳績，今夏成為首個達A標直入東奧的港隊男將，出征前曾表示希望繼承其精神求突破。他昨晚轉戰50米自由泳準決賽，再以21.22秒大幅推前時間，在小組排第5位，以第8名驚險游進今晚舉行的決賽，成為此項男將香港第一人。這是何甄陶首度打破個人項目短池香港紀錄，他在今年6月亦成為長池50米自由泳香港紀錄保持者。

新加坡尼日利亞因疫被迫退賽

另外，國際泳聯上周四在賽事開鑼時，發聲明公布有7名參與者確診新冠病毒，已安排他們即時退賽送往隔離。新加坡泳總確認其中4人為該國泳手，全隊退賽；一名尼日利亞隊工作人員亦染疫，該國4名代表同樣被勒令退賽，其中一名泳將Philip Adejumo昨向網站SwimSwam表達不滿，他表示自己此前在美國訓練，沒有與確診者有任何接觸。該網站表示有英國隊一名奧運冠軍級人馬亦是密切接觸者，他雖已經退賽，但英國代表團仍有參賽。國際泳聯發言人拒回應個別例子，表示一切遵從主辦國阿聯酋的防疫措施。